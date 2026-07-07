Il Milan ha annunciato l'acquisto di Gila, confermando che il giocatore avrebbe rifiutato altre offerte per unirsi ai rossoneri. Nel mercato estivo, il club ha speso circa 105 milioni di euro, includendo i 30 milioni per Gila e i 75 milioni per Gonçalo Ramos. In soli 15 giorni, il Milan ha superato questa cifra, evidenziando un investimento consistente.

Il mercato di CARDINALE. Con l'innesto di Gila, la linea di Gerry Cardinale si conferma molto ambiziosa. Se sommiamo i 30 milioni spesi per lo spagnolo e 75 investiti per Gonçalo Ramos, il Milan ha già superato quota 100 milioni di euro sul mercato in soli 15 giorni: un vero e proprio segnale di forza clamoroso per Amorim e il club. >. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Romano: "Gila? Non avrebbe accettato altre proposte, ha scelto i rossoneri"

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