Milan scatta l' ora di Amorim | lo sbarco a Linate le cifre del contratto e la svolta sul mercato

Notizia in breve

Il tecnico portoghese Rúben Amorim arriverà domani pomeriggio all'aeroporto di Linate per unirsi al Milan. È stato ufficializzato come nuovo allenatore il 16 giugno e il suo sbarco segna l'inizio della sua gestione. Le cifre del contratto e i dettagli del trasferimento non sono stati ancora comunicati. L'attenzione si concentra ora sulle prime mosse di mercato e sulla fase di preparazione della squadra per la nuova stagione.