Milan scatta l' ora di Amorim | lo sbarco a Linate le cifre del contratto e la svolta sul mercato
Il tecnico portoghese Rúben Amorim arriverà domani pomeriggio all'aeroporto di Linate per unirsi al Milan. È stato ufficializzato come nuovo allenatore il 16 giugno e il suo sbarco segna l'inizio della sua gestione. Le cifre del contratto e i dettagli del trasferimento non sono stati ancora comunicati. L'attenzione si concentra ora sulle prime mosse di mercato e sulla fase di preparazione della squadra per la nuova stagione.
Milano scalda i motori per l'inizio dell'era Rúben Amorim. Domani, lunedì 6 luglio, nel primo pomeriggio, è atteso all'aeroporto di Linate Prime l'atterraggio del tecnico portoghese (classe 1985), nominato ufficialmente alla guida del Milan lo scorso 16 giugno. L'allenatore ha deciso di sbarcare all'ombra del Duomo con qualche giorno di anticipo rispetto al raduno ufficiale, dimostrando fin da subito la volontà di immergersi totalmente nella sua nuova avventura meneghina. Il super contratto siglato a Ibiza. Come ricordato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Amorim ha legato il suo futuro a quello dei rossoneri firmando un contratto triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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