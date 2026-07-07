Rafael Leao può rimanere in Serie A, nonostante le voci di un trasferimento all'estero. Il club ha confermato che l'attaccante non è sul mercato e che l'opzione araba rimane una possibilità, anche se non è stata presa una decisione definitiva. La situazione contrattuale e le trattative sono ancora in corso, ma al momento non ci sono accordi ufficiali per un trasferimento. La volontà del club è di mantenere il giocatore in rosa per la prossima stagione.

Rafael Leao è tra i giocatori in uscita dal Milan, la volontà del club rossonero è stata ribadita all'entourage dell'attaccante in un incontro degli scorsi giorni ma, a parte qualche suggestione spagnola (Barcellona su tutti) e inglese, l'unico interessamento reale resta quello della Saudi Pro League, campionato ricco che però impone riflessioni sul futuro della propria carriera., E se alla fine Leao restasse in Serie A, seppure con un'altra maglia? È lo scenario di cui parla il Messaggero, secondo il quale il Milan ha offerto il giocatore alla Roma, alla ricerca di un esterno offensivo. Il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini è e resta Mason Greenwood per il quale però non è ancora arrivato il via libera dei Friedkin per una proposta ufficiale al Marsiglia, che chiede 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, nuovo scenario per Leao: può restare in Serie A. Resiste l'opzione araba

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Milan, Leao può fare il centravanti L'analisi a Sky Calcio Club

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70 milioni sono una cifra enorme. O il #Milan ha già venduto uno tra #Leao e #Gimenez (o entrambi), o la politica societaria è ufficialmente cambiata: l'allenatore chiama, la società va, paga e chiude. Scenario totalmente nuovo! #Ramos x.com

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