Milan la cessione di Gimenez diventa impossibile | il piano di Amorim per il Bebote
Il Milan ha deciso di bloccare la cessione di Gimenez a causa delle complicazioni legate al Mondiale americano. La partecipazione del giocatore ha influito sulle trattative, rendendo impossibile il trasferimento. Nel frattempo, il club ha elaborato un piano per il riscatto di Bebote, mentre Leao ha avuto poche opportunità di gioco sotto la gestione del nuovo allenatore, limitandosi a un assist.
Il Mondiale americano complica le cessioni del Milan. Non solo Leao svalutato dallo scarso utilizzo del ct Martinez e protagonista solo di un assist in cinque partite, anche Santiago Gimenez ha deluso le aspettative e in più ha rimediato un infortunio nel finale della gara con l’Inghilterra alla stessa caviglia già martoriata dall’operazione subita a dicembre che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi., Un ko che rende ancora più complicato il futuro dell’attaccante messicano, in uscita dal club rossonero che ha appena speso 70 milioni per Gonçalo Ramos. Il Bebote a bilancio pesa ancora 20 milioni per il Diavolo, quindi venderlo a meno significherebbe fare una minusvalenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Il Milan deve CREDERE in Gimenez per TRE motivi
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