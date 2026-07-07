Milan la cessione di Gimenez diventa impossibile | il piano di Amorim per il Bebote

Notizia in breve

Il Milan ha deciso di bloccare la cessione di Gimenez a causa delle complicazioni legate al Mondiale americano. La partecipazione del giocatore ha influito sulle trattative, rendendo impossibile il trasferimento. Nel frattempo, il club ha elaborato un piano per il riscatto di Bebote, mentre Leao ha avuto poche opportunità di gioco sotto la gestione del nuovo allenatore, limitandosi a un assist.