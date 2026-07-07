La campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Milan è partita oggi, 7 luglio. Sono disponibili le formule 'Classic' e 'Plus'. La vendita si svolge online e presso i punti vendita autorizzati. I possessori di abbonamenti precedenti possono rinnovare o cambiare la propria formula. Le date di scadenza per le sottoscrizioni sono state comunicate e le modalità di acquisto restano invariate rispetto alle stagioni precedenti.

Il legame profondo tra il Milan e il suo popolo si rinnova in vista della nuova stagione sportiva. Oggi, martedì 7 luglio, prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti per la stagione 202627. Per questo nuovo campionato, il club rossonero ha introdotto importanti novità strutturali con l’obiettivo di offrire ai propri sostenitori un'offerta nettamente più flessibile, intuitiva e vicina alle concrete esigenze di chi vive la passione dello stadio San Siro. Il concetto creativo che accompagna la campagna di quest'anno poggia su una forte base culturale e meneghina: si ispira infatti all’iconico brano “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, celebre artista simbolo di Milano e da sempre dichiarata tifosa rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, inizia la campagna abbonamenti 2026-2027: spazio alle formule 'Classic' e 'Plus'

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