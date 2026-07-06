Milan via alla campagna abbonamenti | prezzi formula Classic o Plus tutte le novità

Notizia in breve

La campagna abbonamenti del Milan inizia martedì 7 luglio. Sono disponibili le formule Classic e Plus, con nuovi prezzi e opzioni. Tra le novità c’è la app MyTickets, che permette di gestire l’abbonamento in modo digitale. La vendita si svolgerà online e presso i punti vendita autorizzati. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle modalità di acquisto rispetto alle stagioni precedenti.