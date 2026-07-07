Il Milan ha registrato una lieve battuta d’arresto nella trattativa per l’acquisto di Mario Gila dalla Lazio. La trattativa si è temporaneamente fermata, ma nelle ultime ore è emersa una possibile soluzione che potrebbe sbloccare la situazione. La negoziazione rimane in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

Nella giornata di ieri si è registrata una piccola frenata sul fronte del calciomercato del Milan per quanto riguarda l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. Una notizia che ha trovato ampio risalto su tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola. Come vi abbiamo raccontato con continuità negli ultimi giorni, il club rossonero ha già trovato un accordo totale sia con il forte difensore centrale spagnolo, classe 2000, sia con l'entourage che cura i suoi interessi. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni con scadenza fissata al 30 giugno 2031, sulla base di un ingaggio importante da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Gila, c'è una piccola frenata: ma spunta la chiave segreta che sbloccherà l'affare

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MILAN-GILA, PARLA L'AGENTE! COSTA 25 MILIONI

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