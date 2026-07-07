Milan fatta per Gila | trattativa chiusa con la Lazio

Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, versando circa 30 milioni di euro ai biancocelesti. Dopo un primo rifiuto, i rossoneri hanno riaperto le trattative e oggi hanno firmato l'accordo definitivo. La cessione del difensore si è concretizzata in queste ore, con il club milanese che ha formalizzato l'intesa. La trattativa si è chiusa senza ulteriori complicazioni.

Milano, 7 luglio 2026 – Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Accordo raggiunto con la Lazio: circa 30 milioni ai biancocelesti che, ieri, avevano respinto il primo assalto rossonero. L’intesa con il giocatore era stata trovata da tempo: contratto fino a giugno 2031 da circa 5 milioni a stagione per il 25enne. L’agente del giocatore, Alejandro Camano, era stato a Roma nelle scorse ore. Questa mattina, invece, si trovava a Casa Milan: “Stiamo lavorando”, le sue parole. Accordo chiuso. Gila è il secondo colpo dopo Goncalo Ramos, arrivato dal Paris Saint Germain per 74 milioni più bonus. I rossoneri hanno già investito poco più di 100 milioni per i primi innesti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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