Chinellato ha detto che l’ambiente del Milan accoglierà l’allenatore in modo diverso rispetto a Manchester. L'allenatore, spesso descritto come tecnico molto rigoroso, ha lasciato il Manchester United, dove le sue difficoltà sono state attribuite anche al suo stile. La sua reputazione di tecnico molto rigoroso lo accompagna dall’esordio in Premier League, e la sua partenza dalla squadra inglese è stata influenzata da questo.

L'etichetta di tecnico integralista lo accompagna fin dal suo arrivo in Premier League, utilizzato da molti per spiegare le difficoltà e l'addio alla panchina dei Red Devils. Eppure, l'arrivo di Amorim al Milan porta una ventata diversa. Sebbene il tecnico sia storicamente legato alle proprie certezze, dal punto di vista tattico ovviamente, il contesto rossonero potrebbe rivelarsi perfetto per lui. Milan, parla Chinellato: "Amorim? Tatticamente non ci sono problemi". A tracciare un bilancio sul suo nuovo corso è stato il giornalista Davide Chinellato, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le prime preoccupazioni del giornalista sono legate all'uso della difesa a tre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Chinellato: "Amorim? L'ambiente rossonero lo riceverà diversamente da Manchester"

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