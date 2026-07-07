Amorim è già in città per pianificare il mercato e ha definito il prezzo di cessione di un attaccante. Nel frattempo, il giocatore portoghese ha salutato il suo paese con un assist e un gol, contribuendo alla vittoria contro la Croazia di Modric, che è stata eliminata. La scena si è svolta con un passaggio di Leao e una rete di Gonçalo Ramos, in un match che ha concluso la partecipazione portoghese nel torneo.

Aveva salutato così il Portogallo, nel modo più milanista possibile: assist di Leao, gol di Gonçalo Ramos, con la Croazia di Modric eliminata. Il nuovo asse potenziale dell’attacco rossonero non si è rivisto agli ottavi contro la Spagna: Leao è entrato tardi e male, Gonçalo Ramos non ha visto il campo per scelta del ct Martinez, che non se l’è sentita – colpevolmente – di sostituire Cristiano Ronaldo. Ma i due portoghesi li rivedremo insieme anche al Milan? Una parte della risposta è nella testa di Ruben Amorim: con il suo arrivo ieri a Milano, i piani del club cominciano davvero a delinearsi. Appuntamenti di mercato. Prima di tutto, appunto, Amorim. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milan, Amorim è già in città per pianificare il mercato: fissato il prezzo per la cessione di Leao

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Milan-Amorim, come sarebbe la formazione: il possibile modulo e i titolari

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