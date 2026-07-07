Durante la notte, allo stadio 'Lumen Field' di Seattle, gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta di 1-4 contro il Belgio, che ha portato all'eliminazione dagli ottavi di finale dei Mondiali. Nel corso della partita, un giocatore ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. Nei giorni precedenti, un altro calciatore era stato colpito da un infortunio durante la stessa manifestazione.

Nella notte, allo stadio 'Lumen Field' di Seattle, gli Stati Uniti d'America hanno perso rovinosamente - 1-4 - contro il Belgio, incassando così una cocente eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale. Si tratta di brutte notizie non soltanto per la Nazionale statunitense, ma anche per il Milan, visto che il suo attaccante Christian Pulisic è uscito dal campo durante il match per un infortunio alla caviglia. Gli U.S.A., che hanno schierato in campo dal 1' l'attaccante Folarin Balogun dopo che l'intervento del Presidente Donald Trump aveva fatto sì che la FIFA ne sospendesse la squalifica, sono crollati sotto i colpi dell'ex rossonero Charles De Ketelaere (autore di una doppietta), Hans Vanaken e del solito Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, ai Mondiali non c'è pace: dopo Giménez, infortunio anche per Pulisic. Il punto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan Top News: in arrivo un big dalla Premier? Pulisic, futuro blindato. Leao-Gimenez, ai saluti?La dirigenza del Milan sta lavorando per rinforzare la rosa, con un possibile arrivo dalla Premier League.

Infortunio Pulisic: passa la paura per il Milan, l’esito degli esami dopo il forfait con l’Atalanta. Le condizioni dell’americanoDopo il forfait contro l’Atalanta, sono stati resi noti gli esami eseguiti sull’attaccante del Milan, che ha subito un infortunio durante la partita.

Temi più discussi: Milan, senti Modric: Mi avvicino sempre di più al ritiro ma... Il Real non mi ha chiamato; Modric resta al Milan o annuncia il ritiro? Le ultime sul futuro dopo l'eliminazione della Croazia ai Mondiali; Ramos è già indiavolato: Portogallo ai piedi del suo bomber. E il Milan gongola...; Santiago Gimenez, infortunio alla caviglia: tegola Milan ai Mondiali.

Non bastano le magie ai Mondiali: @acmilan, @RafaeLeao7 resta sul #mercato. La pista Tottenham - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com

Milan, Ibrahimovic sponsor di Ramos ai Mondiali: il crudele paragone tra il neo-rossonero e Cristiano RonaldoMilan, Ibrahimovic sponsor di Ramos ai Mondiali: il crudele paragone tra il neo-rossonero e Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Croazia. Ma Zlatan attacca anche arbitro e Fifa ... sport.virgilio.it

Leao, 19 minuti da... Milan: nessun segnale con il Portogallo ai Mondiali e il mercato attendeLa posizione in campo era quella corretta, la sua sulla fascia sinistra. Non è stato schierato da attaccante, a far fatica, a far reparto anche da solo. I problemi fisici, dopo tutti questi mesi, ci s ... calciomercato.com