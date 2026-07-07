Migliaia di pagine da leggere ogni giorno | ecco l' AI che libera i professionisti dai faldoni

Un’intelligenza artificiale automatizza la gestione di migliaia di pagine di documenti ogni giorno per professionisti di banche e grandi imprese. L’AI analizza, interpreta e organizza i dati contenuti nei faldoni, riducendo il tempo dedicato alla lettura e alla comprensione manuale. Questa tecnologia consente di affrontare un volume di lavoro molto superiore rispetto al passato, senza la necessità di aumentare il personale. La soluzione viene già adottata in diversi settori finanziari e aziendali.

Centinaia di documenti da leggere, capire e applicare ogni singolo giorno. È la realtà di migliaia di professionisti dentro banche e grandi aziende: un lavoro enorme e quasi sempre invisibile. Il mio ospite di oggi a "Tech Talks", il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alla tecnologia, ha deciso di affidarlo all'intelligenza artificiale. Si chiama Andrea Tesei, è CEO e co-founder di Aptus AI, una start up italiana con brevetti depositati in tre continenti e una missione tutt'altro che modesta: rendere la legge accessibile a chiunque. Per capire da dove nasce tutto questo, conviene partire da una sera di Natale. Una Bibbia piena di post-it. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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