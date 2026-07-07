michelle hunziker scoop giorni dopo il matrimonio della figlia aurora

Dopo il matrimonio della figlia, Michelle Hunziker ha partecipato a un evento pubblico domenica pomeriggio. La conduttrice è apparsa sorridente e vestita con un abito colorato, mentre si intratteneva con alcuni amici. La cerimonia nuziale si è svolta in una location all'aperto, con numerosi invitati presenti. La famiglia ha condiviso sui social alcune foto dei festeggiamenti, che si sono protratti fino a tarda sera.

Dopo un fine settimana ricco di emozioni e festeggiamenti, i riflettori continuano a essere puntati sulla famiglia che ha celebrato uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate. Sui social, però, non sono soltanto le immagini delle nozze ad attirare l’attenzione: anche i dettagli legati agli invitati stanno alimentando curiosità e indiscrezioni. Tra foto, video e Storie condivise dai presenti, gli utenti hanno passato al setaccio ogni contenuto pubblicato online. Un’assenza apparente ha subito fatto discutere, tanto da spingere molti a chiedersi se una persona particolarmente importante per la famiglia avesse davvero deciso di non partecipare alla cerimonia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Michelle Hunziker Piangerò molto, il 9 luglio si sposerà Aurora

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