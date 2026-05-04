La showgirl ha commentato le prossime nozze della figlia, dichiarando che piangerà durante il matrimonio. Ha aggiunto di essere felice per l’evento, ma ha preferito non entrare nel dettaglio dei suoi sentimenti riguardo all’amore. Ha anche parlato della sua situazione attuale, senza fornire ulteriori spiegazioni. Le sue parole sono state condivise in un’intervista, senza commenti aggiuntivi.

Nello studio di Verissimo Hunziker ha anche parlato della sua vita sentimentale: «Sono innamorata e felice, ma i dettagli li tengo chiusi in una cassaforte svizzera. Col tempo ho capito che è meglio non condividere i momenti felici». La showgirl nomi non ne ha fatti. Ma ormai da settimane tutti parlano della sua nuova relazione con Giulio Berruti, ex di Maria Elena Boschi. Secondo il gossip i due si conoscevano da tempo, ma la liason sarebbe sbocciata solo da pochi mesi. La showgirl e l'attore si sarebbero rivisti lo scorso dicembre a un evento in Svizzera e, a partire da febbraio avrebbero iniziato a frequentarsi a Roma, per poi concedersi un weekend romantico alle terme di Saturnia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker: «Al matrimonio di mia figlia Aurora piangerò per tutto il tempo. L'amore? Sono felice, ma non voglio dire nulla»

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