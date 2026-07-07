Michelle Hunziker ha condiviso una foto in bianco e nero con una didascalia dedicata alla figlia Aurora, annunciando l’inizio delle vacanze. Nel frattempo, l’Etna ha provocato blocchi e disagi sulla viabilità locale. La foto mostra un momento intimo e semplice, accompagnato da parole che esprimono affetto e serenità. La situazione meteorologica e le attività vulcaniche hanno determinato limitazioni nei trasporti nell’area interessata.

Bastano poche parole e uno scatto in bianco e nero per raccontare un’emozione che difficilmente potrebbe essere descritta in altro modo. Michelle Hunziker ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower uno dei momenti più intensi vissuti durante il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, celebrato sabato 4 luglio insieme a Goffredo Cerza. Non si tratta di scatti rubati durante la festa, nè di dettagli esclusivi o look degli invitati, bensì di una fotografia elegante e carica di significato che ritrae Aurora con il suo abito da sposa pochi istanti prima di raggiungere l’altare. Michelle Hunziker, lo scatto che emoziona il web. Sabato 4 luglio Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando Goffredo Cerza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker, la dedica ad Aurora e l’inizio delle vacanze (mentre l’Etna blocca tutti)

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MICHELLE HUNZIKER fa un discorso toccante al MATRIMONIO di AURORA RAMAZZOTTI

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