Matrimonio Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker spiazza tutti | Sei stata concepita durante un videoclip

Da cinemaserietv.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Michelle Hunziker ha sorpreso tutti con un commento. Ha detto che Aurora è stata concepita durante un videoclip. L’evento si è svolto il 4 luglio 2026 al Castello di Xirumi Serravalle, a Lentini. Hunziker ha anche parlato del rapporto tra Aurora e l’ex marito, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nel loro legame.

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Al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, officiato il 4 luglio 2026, al Castello di Xirumi Serravalle, a Lentini, Michelle Hunziker ha preso la parola con un discorso emozionante su quello che è stato e che è tuttora il ruolo di Aurora nel suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti. In un video condiviso da Giulia Salemi – che era tra gli invitati alle nozze siciliane della coppia – Michelle ha pronunciato parole che hanno emozionato e commosso i fan sui social. “Sei nata da un grande amore, sei stata voluta, cercata e desiderata e come nelle favole moderne, sei stata concepita durante un videoclip musicale, il che forse avrebbe già dovuto farci capire che la tua vita non sarebbe stata esattamente convenzionale” – ha spiegato la conduttrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Matrimonio di Aurora Ramazzotti: Michelle Hunziker lascia tutti senza parole

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