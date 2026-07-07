metti un pomeriggio a san bartolo a cintoia

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, a Firenze, si è svolta un'iniziativa sulla “nuova sanità territoriale” presso un circolo locale, organizzata dal Partito Democratico. La riunione si è tenuta alle due, con temperature di circa 35 gradi. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici discussi durante l'evento.