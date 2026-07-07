Metti un pomeriggio a San Bartolo a Cintoia
Nel pomeriggio di ieri, a Firenze, si è svolta un'iniziativa sulla “nuova sanità territoriale” presso un circolo locale, organizzata dal Partito Democratico. La riunione si è tenuta alle due, con temperature di circa 35 gradi. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici discussi durante l'evento.
Firenze, 6 luglio 2026 – Tira davvero aria di campagna elettorale. Bastava farsi un giro ieri a Firenze alle due di pomeriggio - con 35 freschissimi gradi - al circolo di San Bartolo a Cintoia per l’iniziativa sulla “nuova sanità territoriale” organizzata dal Partito Democratico. Ospite d’onore Elly Schlein, omaggiata dalla ricchissima presenza di parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, assessori regionali e comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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