Nella giornata di oggi, la Toscana ha registrato temperature record superiori ai 40°C, con alcune zone che hanno raggiunto i 42°C. Le “cupole di calore” hanno causato disagi e allarmi. Le previsioni indicano che questa terza ondata di caldo intenso durerà almeno fino a metà settimana, senza segnali di calo immediato. Nessuna perturbazione significativa è prevista per attenuare le alte temperature nei prossimi giorni.

Firenze, 7 luglio 2026 – Torna, con tutta la sua potenza, il grande caldo africano. Dopo le eccezionali fiammate dell'ultima decade di maggio e di tutta la seconda metà di giugno, ci troviamo a fronteggiare la terza, severa, ondata di calore di questa stagione. happy family jumping together on the beach Cupole di Calore. https:www.lanazione.itfirenzecronacatoscana-bollino-rosso-per-tutta-9651c0d7 Il copione è lo stesso: l'Europa centro-occidentale si confermerà la via preferenziale per le masse d'aria subtropicali in risalita dal Nord Africa, vere responsabili di quelle che ormai chiamiamo “Heat Domes” (Cupole di Calore in italiano). Thermometer Sun Sky 40 Degres. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Meteo estremo, la Toscana intrappolata nelle ‘cupole di calore’, il giorno peggiore. Quanto dureranno

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