Meteo | caldo in aumento sull' Italia qualche temporale nel weekend

Giornata odierna con condizioni meteo per lo più asciutte in Italia anche se nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale potrebbe interessare le zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni instabilità in attenuazione anche se qualche isolato fenomeno sarà sempre possibile. Caldo in aumento con valori anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo. Le anomalie positive maggiori si avranno comunque sulla Francia, dove i termometri saranno nuovamente 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano con l’arrivo del weekend indicano il possibile transito di un piccolo cavetto d’onda con instabilità che potrebbe aumentare prima al Nord e poi al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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METEO - prossimi giorni caldo in aumento e qualche temporale in Italia

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