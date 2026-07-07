Nel match tra Spagna e Portogallo, la squadra spagnola ha vinto 1-0 grazie a un gol di Merino al primo minuto di recupero. La partita si è svolta nel Dallas Cowboys Stadium e ha visto il pubblico applaudire la vittoria della Spagna, nonostante la fatica mostrata contro il Portogallo. Cristiano Ronaldo, che ha concluso il suo percorso al mondiale, non ha partecipato alla partita. La stella portoghese ha lasciato il torneo senza ulteriori apparizioni.

Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito, quello della stella del presente e del futuro Yamal continua: la Spagna fatica contro il Portogallo, ma passa 1-0 con il gol di Merino al primo minuto di recupero e l’applauso del pubblico del Dallas Cowboys Stadium non basta a mitigare l’amarezza di CR7. Gli iberici si confermano squadra fortissima in difesa, con la porta di Unai Simon ancora inviolata in questo mondiale, e approdano nei quarti dove affronteranno la vincente di Stati Uniti-Belgio. Ronaldo saluta, e stasera lo farà anche un’altra stella della rassegna nordamericana. È l’ultimo tango per il più grande, questo mondiale. E probabilemente anche il Faraone non potrà disputarne altri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Messi-Salah, le stelle brillano anche di giorno

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They Conquered the Galaxy Easily… Until One Human Warship Ended Their Reign HFY

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