Un pezzo di storia del commercio chiude i battenti. Dopo ben 45 anni di attività, Paolo e Dania Santoni hanno annunciato la chiusura della storica " Santoni Ferramenta ", vero e proprio punto di riferimento per l’intera città fin dal lontano 1981. Quando la serranda si alzò per la prima volta, il mondo era profondamente diverso: non esistevano internet, i cellulari o i grandi centri commerciali, e le botteghe costituivano il cuore pulsante della vita cittadina. In questo contesto, la ferramenta è diventata un presidio di quartiere basato sulla fiducia. Come ricordano i titolari, "il cliente entrava e spesso non chiedeva un prodotto, ma raccontava un problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meritato riposo per Dania e Paolo. Chiude la "Santoni Ferramenta"

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