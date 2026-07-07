Il 7 luglio 2026, nel mercato del Milan si parla di un possibile rilancio di un attaccante, mentre si discute anche di un trasferimento di un giocatore portoghese alla Roma. La giornata è dedicata a seguire gli sviluppi sulle operazioni di mercato del club rossonero, con aggiornamenti sulle trattative in corso e sulle possibili mosse future. Gli approfondimenti riguardano le trattative ufficiali e le indiscrezioni legate alle strategie di acquisto e cessione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 7 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Rifiutata la prima offerta dei rossoneri per Mario Gila: a Claudio Lotito, Presidente della Lazio, non bastano più 25 milioni di euro. Ne vuole 30 garantiti. È atteso, nelle prossime ore, il rilancio del Diavolo. Una volta che sarà chiusa l'operazione per il centrale spagnolo, i rossoneri si concentreranno anche sulle cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan Live | Gila, atteso il rilancio rossonero. Leão alla Roma?

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