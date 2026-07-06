Nella partita di ieri, l’Inter ha battuto il Como 2-0. Durante l’incontro, sono stati ammoniti due giocatori del Como e uno dell’Inter. Sul mercato, sono stati registrati scambi di calciatori tra le due società, tra cui Fabregas e Chalobah. La rivalità tra le due squadre si ripropone anche nelle ultime settimane, con frequenti confronti in campo e trattative di mercato. La partita si è svolta senza incidenti di rilievo.

Ormai è una costante: in campo, sugli spalti, ma anche sul mercato, è sempre più Inter-Como. Una rivalità antica (dovuta al gemellaggio dei nerazzurri con il Varese, grande rivale dei lariani) che, giorno dopo giorno, sta tornando sempre più a galla: dal caso Fabregas di un anno fa al testa a testa su Chalobah e Khalaili fino al tormentone Nico Paz passando per la beffa Coppa Italia., La vicenda più mediatica, ma forse meno accesa dal punto di vista della sfida, riguarda chiaramente Nico Paz. L'Inter non ha mai nascosto il gradimento per il talento argentino, vicino a Javier Zanetti, ex compagno del padre Pablo con l'Albiceleste. Un corteggiamento sotto traccia che aveva fatto sbottare Fabregas: "Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Da Fabregas a Chalobah e Khalaili, è sempre Inter-Como: storia di una vecchia-nuova rivalità

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KHALAILI: CHIUSURA O PERICOLO COMORETROSCENA DE VRIJCHALOBAH E DUE ALTERNATIVE

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L'Inter prova a uscire dall'angolo con Chalobah e Khalaili. Ma Como e Napoli...L'Inter sta valutando le mosse di mercato con Chalobah e Khalaili come possibili acquisti, mentre Provedel è escluso.

Temi più discussi: Inter, incubo Como: Marotta su Chalobah ma piace anche a Fabregas. Quanto serve per convincere il Chelsea; Inter, due difensori da prendere: Solet scende, Chalobah sale. Ed è sfida col Como...; Como a tutta su Chalobah. L’Inter rischia un’altra beffa; Como, pronta una nuova offerta per Chalobah.

Zazzaroni: Prosegue l’Operazione Fottball con due t del #Como: dopo aver fottuto la Champions a Milan e Juve, ha strappato Paz all’Inter e #Liberali al Milan. Restano o vanno tutti da #Fabregas. Un mese fa anche Chalobah era del Como, poi il Chelsea ha x.com

Difesa Inter, no a Stones per 2 motivi. Chalobah? Sfida al Como anche per…Il club nerazzurro lavora sulla difesa: oltre al difensore inglese c'è un altro obiettivo in comune con il Como di Fabregas ... msn.com

Como a tutta su Chalobah. L’Inter rischia un’altra beffaPronta l’offerta dei lariani da 30 milioni più bonus per convincere il Chelsea. Determinante la scelta del giocatore impegnato ai Mondiali con l’Inghilterra. ilgiorno.it

Nico Paz stays at Como! reddit