Ultimissime Inter LIVE | Nessuna asta per Chalobah Per Khalaili ballano 5 milioni ma arriva l’indizio di mercato

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 5 LUGLIO Arriva un indizio di mercato per Khalaili? L’esterno escluso dall’amichevole dell’Union Saint Gilloise. Khalaili, con l’addio ufficiale dell’olandese verso il Real Madrid, i nerazzurri accelerano per il talento classe 2004 Calciomercato Inter, passi avanti per Khalaili: 5 milioni ballano tra le due squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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Arriva un indizio di mercato per Khalaili? L’esterno escluso dall’amichevole dell’Union Saint GilloiseL’esterno di origini africane, escluso dall’amichevole dell’Union Saint Gilloise, potrebbe essere un possibile obiettivo di mercato.

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