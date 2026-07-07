Il primo mercato serale a Bari si è svolto con molte persone che hanno visitato le bancarelle, attirate dalla possibilità di trovare occasioni. Tuttavia, i commercianti hanno commentato che il caldo eccessivo ha reso difficile l’afflusso e hanno indicato che preferirebbero spostare l’evento a una fascia oraria più fresca. L’appuntamento si è tenuto lunedì 6 luglio, segnando l’inizio di questa iniziativa commerciale nel centro della città.

Tanta gente per la soddisfazione dei commercianti. Buona la prima dei mercati serali a Bari. Lunedì 6 luglio primo appuntamento per quello settimanale del quartiere Libertà che da qualche mese ha trovato una nuova sede all'interno del park and ride di corso Vittorio Veneto, lasciando gli spazi delle piscine comunale, nella zona della Fiera, a causa dei lavori del Brt.Dalle 16 alle 21 il mercato serale offre la possibilità di fare acquisti al calar del sole evitando così le alte temperature del mattino.Qui le bancarelle ci saranno per quattro lunedì essendoci due turni differenti, quello A e B. Quindi dopo l'appuntamento del 6 luglio, si ritorna i lunedì 13 e poi il 3 e 10 agosto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Mercati serali a Bari, buona la prima. Clienti tra le bancarelle a caccia di affari, ma i commercianti: «Troppo caldo. Meglio posticipare»

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