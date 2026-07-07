Negli ospedali pubblici della Lombardia si registra un aumento di medici e infermieri rispetto a due decenni fa. Tuttavia, il numero di personale non è sufficiente a coprire l'incremento della domanda di assistenza. Nel corso di un anno si è verificato un incremento del 7,9% delle dimissioni di personale non legate a pensionamenti o trasferimenti. I sindacati evidenziano che i numeri complessivi del personale sono rimasti invariati rispetto a vent’anni fa.

Più medici e infermieri negli ospedali pubblici lombardi, ma l’aumento non tiene il passo con la crescita del bisogno di cura della popolazione. Inoltre sono sempre più frequenti le dimissioni di personale non legate al pensionamento o al trasferimento in un’altra struttura: più 7,9% nell’arco di dodici mesi. Il bilancio relativo al 2024 emerge dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato. Il sindacato Uil ha analizzato i numeri lombardi. Nell’anno preso in considerazione il personale complessivo del Servizio sanitario regionale, tenendo conto sia dei contratti a tempo indeterminato sia dei rapporti flessibili, raggiunge 112.360 unità, con un incremento di 912 lavoratori rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Medici e infermieri in aumento negli ospedali lombardi. Ma i sindacati: «Stessi numeri di 20 anni fa. E crescono le dimissioni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggressioni ai sanitari in Italia | La ferita che non guarisce

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Venezuela, medici e infermieri lombardi in campo: “La loro umanità e professionalità a disposizione degli ospedali”Quattro medici e tre infermieri lombardi sono partiti nella notte per il Venezuela, in risposta al terremoto che ha colpito il paese.

Un elenco degli infermieri stranieri per ridurre le carenze negli ospedaliLa Giunta regionale ha approvato ieri una misura volta a ridurre le carenze di personale sanitario negli ospedali, con un focus particolare sugli...

Temi più discussi: Emergenza terremoto Venezuela: partiti medici e infermieri lombardi; Non lasciamo soli medici e infermieri; Case della Comunità: cosa sono e cosa cambia per il cittadino; Medici di medicina generale: nuovo accordo per le Case della Comunità e attività fino a 6 ore settimanali.

Medici e infermieri in aumento negli ospedali lombardi. Ma i sindacati: Stessi numeri di 20 anni fa. E crescono le dimissioniI dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato. . Dopo oltre vent’anni, il saldo complessivo è di solo 670 lavoratori in più, pari a una crescita dello 0,6. Il 74% del personale è donn ... milano.corriere.it

Sotto il Colonnato di San Pietro, tantissimi invisibili trovano, da dieci anni, la porta aperta. Strutture dove gratuitamente medici, infermieri e volontari si prendono cura dei più vulnerabili, senza chiedere nulla in cambio. #elemosineria x.com

Partecipa alla ricerca infermieristica italiana! reddit

Sanità italiana in crisi: liste d’attesa, carenza di medici e infermieri, cresce la rinuncia alle curesanità italiana. I rapporti della Commissione europea e dell'OCSE evidenziano le criticità del Servizio sanitario nazionale: aumentano ... italiachiamaitalia.it