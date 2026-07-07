mctominay vuole solo il napoli rifiutate due grosse offerte

Scott McTominay ha rifiutato due offerte da club sauditi negli ultimi giorni, preferendo continuare a giocare con il Napoli. Il centrocampista, attualmente in rosa con la squadra azzurra, ha deciso di non considerare le proposte economiche di alto livello provenienti dall’Arabia Saudita. Questa scelta è stata comunicata pubblicamente, con il giocatore che ha manifestato la volontà di rimanere in azzurro. Non sono stati resi noti dettagli sulle offerte rifiutate.

Scott McTominay, centrocampista azzurro, rimanda al mittente le offerte degli arabi per concentrarsi solo sul Napoli. “Scott McTominay ha rifiutato due offerte enormi da club sauditi negli ultimi giorni. La sua priorità è rimanere al Napoli. Josè Mourinho lo apprezza fin dai tempi del Manchester United e ha chiesto informazioni per il Real Madrid nelle ultime settimane (nessuna offerta ancora)”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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McTominay dice no allArabia, vuole il Napoli a vita

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