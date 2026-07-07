Maturità 2026 la Polizia blocca un gruppo social con le soluzioni delle prove Denunciata una ragazza ventiduenne di Messina

Durante la recente sessione di esami di maturità, la polizia ha sequestrato un gruppo social che pubblicava le soluzioni delle prove. È stata denunciata una ragazza di 22 anni di Messina, ritenuta responsabile di aver condiviso le risposte. Questa azione si aggiunge ai tentativi di diffondere in anticipo i contenuti degli esami, un fenomeno che si ripete ogni anno nel periodo delle prove.

Ogni anno, puntualmente, il periodo degli esami di Maturità porta con sé il timore della fuga di notizie sulle tracce. E anche in questa sessione da poco conclusa si sono verificati tentativi di aggirare le regole. Come riporta difatti l’agenzia ANSA, la Polizia di Stato ha infatti smascherato una rete organizzata proprio per diffondere illecitamente materiale riservato ai maturandi. Su mandato della Procura di Trieste, gli agenti hanno eseguito una perquisizione mirata. Al centro dell’indagine, riferisce la fonte, c’è una “giovane, di 22 anni, residente in provincia di Messina”. La ragazza, al termine dei controlli, è stata denunciata.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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