Esame di Maturità 2026 chiuso il gruppo social delle soluzioni | denunciata una 22enne
Una donna di 22 anni è stata denunciata dopo che un gruppo social dedicato alle soluzioni dell’Esame di Maturità 2026 è stato chiuso. La giovane, residente nella provincia di Messina, è accusata di aver condiviso in modo illecito tracce e risposte degli esami, portando a un provvedimento di perquisizione nei suoi confronti. La denuncia si è resa necessaria dopo che si sono diffuse soluzioni non autorizzate tra gli studenti.
Fornire tracce e soluzioni d’esame agli studenti maturandi è costato un provvedimento di perquisizione a una ventiduenne della provincia di Messina, ritenuta responsabile della divulgazione illecita di elaborati per l’Esame di Stato 2026. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato su mandato della Procura della Repubblica di Trieste, nell’ambito di un’indagine ancora in corso. Le indagini e la scoperta del gruppo social Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio grazie al monitoraggio costante dello spazio cibernetico effettuato dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Esame di MATURITÀ 2026: cosa CAMBIA Reazioni a caldo
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