Esame di Maturità 2026 chiuso il gruppo social delle soluzioni | denunciata una 22enne

Notizia in breve

Una donna di 22 anni è stata denunciata dopo che un gruppo social dedicato alle soluzioni dell’Esame di Maturità 2026 è stato chiuso. La giovane, residente nella provincia di Messina, è accusata di aver condiviso in modo illecito tracce e risposte degli esami, portando a un provvedimento di perquisizione nei suoi confronti. La denuncia si è resa necessaria dopo che si sono diffuse soluzioni non autorizzate tra gli studenti.