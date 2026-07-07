Maturità 2026 anche a Brescia l' incubo per i bidelli dei festeggiamenti selvaggi post diploma è arrivato al capolinea

Dopo la cerimonia di diploma, gruppi di studenti si sono radunati per festeggiare, creando disordine nelle vie centrali della città. Alcuni di loro sono stati invitati a rispettare le norme di pulizia, con un messaggio che li incoraggia a dimostrare la maturità anche attraverso comportamenti civili. Le forze dell'ordine sono intervenute per contenere i festeggiamenti e ripristinare la quiete.

«Gentili maturandi, congratulandoci con il vostro traguardo, vi invitiamo a dimostrare fin da subito la maturità acquisita mantenendo pulite le strade». È più o meno questa la formula dell’invito che da un paio d’anni si trova affisso, nei giorni dell’Esame di Stato, nella zona di Corso Magenta, in prossimità del Liceo Arnaldo. Il decoro urbano è uno dei principi fondamentali dell’urbanesimo antico, eppure spesso per i classicisti e i neo-diplomati in generale la gioia del traguardo raggiunto si esprime attraverso un misto pastoso e maleodorante di uova, farina, vino e coriandoli. Il tema è che poi le strade da qualcuno devono essere pulite, e, poiché raramente gli studenti danno il loro contributo, il compito viene affidato ai bidelli. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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