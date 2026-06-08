Matteo Salvini non compare più nelle ultime dichiarazioni ufficiali del partito e non ha partecipato a eventi pubblici recenti. Nei circoli interni si parla di una perdita di consenso e di un allontanamento dai vertici del partito. Le discussioni tra gli alleati di centrodestra si concentrano sulla possibile fine del suo ruolo di leadership. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato cambiamenti immediati nella guida del partito.

Matteo Salvini «sta perdendo il partito». «Ormai è finito». Sono tra i messaggi più ricorrenti che girano ai piani alti dei palazzi di governo occupati dagli alleati di centrodestra. La mina Vannacci sulla leadership leghista. Dato al capolinea più di una volta, dal Papeete al sorpasso di Forza Italia, il segretario leghista ha sempre mostrato una tenacia incredibile, ed è stato capace di mantenersi al timone della Lega anche quando le acque erano veramente in tempesta. Ma, davanti al rischio di esser sorpassato da colui che ha fatto entrare dalla porta principale nel partito, il generale Roberto Vannacci, Salvini sembra aver esaurito tutte le ruote di scorta e anche i mezzi a pedali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lega, Salvini è davvero arrivato al capolinea?

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