Esce oggi in libreria, per i tipi di Heisenberg editore, “ Come lasciare andare con il Metodo Sticazzi” di Carla Ferguson Barberini e Francesco Picchio, una nuova edizione dello storico Metodo Sticazzi, potenziata per la crescita personale e per imparare a lasciare andare l’ansia. Per questa nuova veste in salsa self-help, al celebre collettivo romano, si aggiunge il profilo di Francesco Picchio, comico emergente della scena stand up romana, attivo soprattutto nei circuiti open mic e nelle serate indipendenti di Roma. Nel giro della nuova stand up comedy legata a serate underground, Picchio ha sposato la causa dello “ Sticazzi ” che, si legge nella bandella del libro, « non è una parolaccia », bensì un metodo, anzi, « “il” Metodo », «un modo per liberarsi dal peso delle aspettative, delle pressioni, dei giudizi». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abbattere l’ansia con il Metodo Sticazzi: il nuovo libro che insegna l’arte di lasciare andare. L’estratto in esclusiva con l’intervista a Pannofino

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