Matteo Avanzini | oro mondiale oro europeo e un futuro da protagonista nel karate
Matteo Avanzini ha vinto il titolo mondiale nei +84 kg di kumite e l’oro europeo nel 2026, affermandosi come uno dei principali talenti del karate internazionale. Considerato una delle nuove promesse dello sport italiano, si è raccontato in un’intervista a FOCUS, il format di OA Sport dedicato agli atleti. La sua carriera si sta sviluppando con successi significativi e si prevede un futuro da protagonista nel settore.
È uno dei volti nuovi del karate mondiale e una delle grandi speranze dello sport italiano. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nei +84 kg di kumite e l’oro europeo 2026, Matteo Avanzini si racconta in una lunga intervista a FOCUS, il format di OA Sport dedicato alle storie degli atleti. Con Alice Liverani, Avanzini ripercorre il viaggio che lo ha portato sul tetto del mondo: dagli inizi nel karate alle vittorie internazionali, passando per il sostegno della famiglia, i sacrifici quotidiani, la gestione della pressione e il celebre successo iridato deciso all’hantei, uno dei finali più emozionanti della sua carriera. Un racconto... 🔗 Leggi su Oasport.it
Matteo Avanzini: oro mondiale, oro europeo e un futuro da protagonista nel karate
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