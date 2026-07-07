Matteo Avanzini | oro mondiale oro europeo e un futuro da protagonista nel karate

Notizia in breve

Matteo Avanzini ha vinto il titolo mondiale nei +84 kg di kumite e l’oro europeo nel 2026, affermandosi come uno dei principali talenti del karate internazionale. Considerato una delle nuove promesse dello sport italiano, si è raccontato in un’intervista a FOCUS, il format di OA Sport dedicato agli atleti. La sua carriera si sta sviluppando con successi significativi e si prevede un futuro da protagonista nel settore.