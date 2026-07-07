Durante un intervento televisivo, un politico ha raccontato di essere stato molto emozionato dopo aver ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica. Ha detto di essersi commosso quando gli è stato comunicato il suo tumore. La conversazione è avvenuta su Rai 3 e lui ha espresso il suo apprezzamento per il gesto. Non sono stati forniti dettagli sulla data della telefonata o ulteriori commenti sulla sua condizione.

Clemente Mastella non è riuscito a trattenere l’emozione su Rai 3 parlando della telefonata di Sergio Mattarella dopo l’annuncio di avere un tumore: “Mi ha fatto molto piacere e mi sono anche molto commosso quando mi ha chiamato”. Il suo racconto a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi è stato intenso e ha affrontato molte sfumature in cui chi è già passato attraverso questa emozione può riconoscersi. “ Già sapevo, da un mese. Ho iniziato anche la cura. Devo dire che quando ho detto queste cose nel giorno della festa patronale della Madonna delle Grazie non pensavo minimamente a quello che sarebbe successo. Mi sono un po' lasciato andare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mastella si emoziona in tv: “Mi sono molto commosso quando mi ha chiamato Mattarella”

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