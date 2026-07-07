Martina Franca | sacerdote trovato morto in casa Nel pomeriggio

Un sacerdote è stato trovato morto nel suo appartamento nel pomeriggio a Martina Franca. La polizia è intervenuta sul luogo, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La scena è stata sequestrata per le verifiche del caso. La notizia ha suscitato scalpore tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Latitante da tre mesi: arrestato a Villa Castelli mentre cenava con altri dodici pregiudicati Ritenuto membro di un gruppo criminale operante fra Villa Castelli, Ceglie Messapica, Martina Franca e Grottaglie Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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