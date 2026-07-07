Marc Marquez ha dichiarato in un'intervista esclusiva che, dopo un infortunio, credeva che il Mondiale fosse ormai perso, con uno svantaggio di 103 punti. Prima del Gran Premio di Germania al Sachsenring, il campione in carica ha affermato che ora il suo obiettivo è divertirsi in pista, lasciando da parte le preoccupazioni legate alla classifica. Le sue parole riflettono un cambio di atteggiamento dopo momenti difficili nella stagione.

Marc Marquez si racconta a 360 gradi in esclusiva a Sport Mediaset. Il campione in carica della MotoGP parte facendo il punto sulla stagione in corso, prima del Gran Premio di Germania al Sachsenring: "Questo Mondiale era perso, chiuso, perché avevo 103 punti di svantaggio dopo l'infortunio e sembrava impossibile. Poi, non so come, ho vinto due gare di fila, gli altri hanno fatto qualche errore e mi hanno permesso di tornare a 40 punti dalla testa. Per tornare a lottare, devo fare un passo in avanti quest'estate anche sul piano fisico. Ci sono gare in cui ho fatto molto bene, ma anche altre in cui sono stato lontano da ciò che posso fare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez in esclusiva: "Il Mondiale era perso, ora... il nuovo Marc vuole divertirsi"

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