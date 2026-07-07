Dopo cinque giorni di ricerca, marito e moglie sono stati trovati vivi sul Col Cadorin a circa 1700 metri di quota. La coppia, dispersa in montagna, ha raccontato di essersi salvata grazie a un ruscello e a un riparo di fortuna. I due escursionisti, originari di Osimo, sono stati rintracciati nella zona. Non ci sono segnalazioni di ferite gravi. La ricerca è stata condotta da squadre di soccorso.

CLAUT (PORDENONE) - «Siamo vivi grazie alla natura». La disavventura di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi si è conclusa nel migliore dei modi: i due coniugi escursionisti, originari di Osimo, in provincia di Ancona, sono stati ritrovati dopo cinque giorni sul Col Cadorin ad una quota di circa 1700 metri. Marito e moglie raccontano al Tgr Rai Fvg di essere vivi grazie alla natura. La testimonianza «Non abbiamo mangiato nulla. Siamo vivi grazie alla natura, il ruscello vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo per continuare a crederci». Sono le prime parole di Davide e Chiara ritrovati questa mattina, martedì 7 luglio, nei boschi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dopo 5 giorni di apprensione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - ?Marito e moglie dispersi in montagna, la testimonianza: «Un ruscello per l'acqua e un riparo di fortuna. Così siamo sopravvissuti»

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