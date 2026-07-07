Un marito e una moglie scomparsi in montagna sono stati trovati vivi dopo cinque giorni sul Col Cadorin a circa 1700 metri di quota. I due erano partiti per un'escursione, poi sono rimasti senza contatto telefonico. Le ricerche sono durate ore e sono state condotte con squadre di soccorso. Dopo giorni di attesa, sono stati individuati e recuperati sul monte.

CLAUT (PORDENONE) - Dopo ore di ricerche e di apprensione i due escursionisti sono stati ritrovati sul Col Cadorin ad una quota di circa 1700 metri. I due coniugi, Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38enne di Osimo (Ancona), non hanno problemi sanitari ma sono stremati e sono stati recuperati in elicottero e portati al Rifugio Pordenone dove avevano lasciato la macchina e dove sono stati accolti dalle squadre del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Stando a una prima ricostruzione, marito e moglie erano fermi nello stesso punto sul sentiero Marini da 4 giorni. Il salvataggio Il salvataggio è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 luglio: intorno alle 5. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marito e moglie dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Ritrovati vivi dopo 5 giorni sul Col Cadorin

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Marito e moglie dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Ritrovati vivi dopo 6 giorni sul Col CadorinDopo sei giorni di ricerca, un marito e una moglie dispersi in montagna sono stati trovati vivi sul Col Cadorin, a circa 1700 metri di quota.

Marito e moglie osimani dispersi in montagna. Il trekking, poi i telefoni irraggiungibili. Ritrovati vivi dopo 6 giorni Davide Cesaroni e Chiara PesaresiUn marito e una moglie di Osimo, dispersi in montagna da giovedì scorso tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati vivi dopo sei giorni.

Temi più discussi: Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedì; Sono stremati ma illesi: ritrovati vivi dopo cinque giorni i due escursionisti dispersi sul Col Cadorin; Marito e moglie ritrovati sul Col Cadorin dopo ore di ricerche: i due escursionisti erano dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni; Sposi dispersi: erano su un sentiero dismesso, salvi grazie un rifugio di fortuna.

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