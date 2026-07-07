La Maratona dles Dolomites del 2026 si conferma tra gli eventi più apprezzati nel panorama sportivo, attirando numerosi campioni e appassionati. La manifestazione si distingue per il suo percorso e la partecipazione di atleti di alto livello. Per l’edizione 2026, sono previste anche le nuove Driving Experience di Audi, che offriranno ai partecipanti esperienze di guida aggiuntive. L’evento si svolge ogni anno, mantenendo costante l’affluenza e l’interesse.

Quando un evento sportivo conferma ogni anno il suo successo, c’è sempre più di un motivo: la Maratona dles Dolomites ne ha davvero tanti, e continua ad essere un appuntamento imperdibile. La 39ª edizione della Granfondo più iconica d'Europa ha trasformato ancora una volta i passi alpini patrimonio UNESCO in un palcoscenico a cielo aperto, invitando 8.008 ciclisti provenienti per il 50% da circa 70 Paesi, con il 13,5% di donne, selezionati attraverso il tradizionale sorteggio tra oltre 32.000 richieste di partecipazione. Numeri che confermano il fascino immutato di una gara non competitiva capace di unire sport, natura e sostenibilità in un'unica esperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maratona dles Dolomites 2026 tra i campioni dello sport verso le nuove Driving Experience Audi

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Maratona dles Dolomites 2026 – Alles was du wissen musst!

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