Dal 2017, Audi collabora con la Maratona dles Dolomites, che quest’anno ha raggiunto la 39ª edizione, disputata domenica 5 luglio 2026. Nell’ambito dell’evento, sono stati organizzati test drive, esposizioni e attività con il simulatore di Formula 1. La collaborazione tra le due realtà dura da dieci anni e si è consolidata attraverso iniziative promozionali e di intrattenimento durante l’evento in Alta Badia.

Dall'inizio della collaborazione con Audi, avviata nel 2017, alla 39esima edizione (disputata nella giornata di domenica 5 luglio 2026) della Maratona dles Dolomites - Enel sono trascorsi dieci anni. In questo lasso di tempo la celebre granfondo organizzata sulle strade dell'Alta Badia, con partenza da La Villa e l'arrivo fissato a Corvara, è cresciuta in maniera significativa (basti pensare agli 8mila partecipanti al via), mentre il mondo dell'automotive ha proseguito nel suo percorso di trasformazione, fra innovazione e progressi. Un'evoluzione che la casa dei Quattro anelli ha mostrato di volta in volta ricoprendo il ruolo di Official mobility partner della manifestazione trentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi e Maratona dles Dolomites, dieci anni insieme: in Alta Badia eventi, test drive e il simulatore di F1

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