?Maradona +99? | oggi in edicola la ristampa del libro sul centenario del Napoli

Oggi in edicola è disponibile una ristampa del libro “Maradona + 99”, dedicato ai cento anni di storia del Napoli. La ristampa è arrivata in tempi rapidi dopo che tutte le copie distribuite nella settimana precedente sono state esaurite. Il volume ripercorre le tappe più significative della squadra e il ruolo di Maradona nel suo percorso.

Torniamo oggi in edicola con la storia del Napoli e il libro “Maradona + 99” che racconta i cento anni dell’amatissima squadra. È stato ristampato in tempi record perché le copie distribuite nella scorsa settimana sono andate esaurite rapidamente. Un segno di affetto dei lettori anche verso Il Mattino, che li accompagna ogni giorno da 134 anni e che ha realizzato questo volume da oggi in vendita al prezzo di 2,80 euro più il costo del quotidiano. Tante facce e tante storie nel libro che in copertina presenta l’opera firmata dal maestro Lello Esposito, il suo Vesuvio rosso con zampilli di lava azzurra. I colori di una passione che ha origini profonde, ancor più lontane nel tempo, come ha ricordato il presidente De Laurentiis aprendo le celebrazioni del centenario con la presentazione della maglia 2026-2027 che ha il segno dell’infinito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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