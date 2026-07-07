Manifesto rimosso faro della commissione

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il manifesto Pro vita è stato rimosso dalla pensilina davanti all'ospedale maggiore. La Commissione vigilanza del Comune di Cremona si riunirà per affrontare la questione. La discussione riguarda la decisione di eliminare il cartello e le eventuali implicazioni legali o amministrative. La rimozione ha suscitato dibattiti tra i cittadini e gli organi comunali. La riunione è prevista nei prossimi giorni.

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La Commissione vigilanza del Comune di Cremona discuterà il caso della rimozione del manifesto Pro vita dalla pensilina davanti all’ Ospedale Maggiore. La presidente della Commissione, Chiara Cappelletti, su richiesta di tutti i gruppi di minoranza presenti in Consiglio, ha convocato l’organismo. La vicenda della rimozione del manifesto risale ai mesi scorsi, avvenuta dopo una pec inviata dal sindaco Andrea Virgilio (nella foto) alla concessionaria pubblicitaria. "Pertanto tenuto conto che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale la Commissione di vigilanza ha per norma l’attribuzione e il dovere di vigilare non solo sulla forma degli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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