manifesto rimosso faro della commissione

Notizia in breve

Il manifesto Pro vita è stato rimosso dalla pensilina davanti all'ospedale maggiore. La Commissione vigilanza del Comune di Cremona si riunirà per affrontare la questione. La discussione riguarda la decisione di eliminare il cartello e le eventuali implicazioni legali o amministrative. La rimozione ha suscitato dibattiti tra i cittadini e gli organi comunali. La riunione è prevista nei prossimi giorni.