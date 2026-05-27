A Fontanafredda si tiene la prima edizione della “Giornata della sostenibilità”, durante la quale viene presentato il Manifesto della filiera. L’evento si svolge a Serralunga d’Alba e segna un passo avanti nelle iniziative ambientali dell’azienda. La giornata include interventi e presentazioni rivolte a promuovere pratiche sostenibili nel settore vitivinicolo. La firma del manifesto rappresenta un impegno formale verso obiettivi di sostenibilità ambientale e responsabilità lungo l’intera filiera di produzione.

SERRALUNGA D’ALBA (CN) – Continua l’impegno concreto di Fontanafredda verso la sostenibilità. Dopo aver dato il via alle giornate dedicate ai collaboratori, che quest’anno giungeranno alla seconda edizione, la storica cantina piemontese ha deciso di organizzare un momento di confronto coi propri partner: si è svolta nei giorni scorsi la prima edizione della “Giornata della sostenibilità” presso il Villaggio Narrante di Fontanafredda. L’obiettivo? Siglare un vero e proprio patto green. Al termine di un percorso fatto di confronti, condivisione di buone pratiche e tavoli partecipativi, ha infatti preso vita ufficialmente il primo manifesto della sostenibilità di filiera di Fontanafredda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fontanafredda ospita la prima edizione della “Giornata della sostenibilità”: nasce il Manifesto della filiera

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