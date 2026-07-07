Il sindaco di New York, tifoso dell’Arsenal, ha dichiarato che il calcio rappresenta il suo modo di vedere il mondo. Critica la FIFA, definendola un ostacolo, e ha trasformato la presenza del Mondiale in una sfida politica. Mamdani ha espresso il suo disappunto con dichiarazioni pubbliche, sottolineando la sua posizione contraria alle decisioni dell’organizzazione. La sua presa di posizione si inserisce nel clima di tensione tra amministrazione locale e FIFA durante la manifestazione sportiva.

C’è un sindaco che vede il mondo attraverso il pallone, ed è quello della città che ospita il Mondiale. Mamdani, primo cittadino di New York, socialista e tifoso dell’Arsenal, ha trasformato il torneo in un terreno di battaglia politica contro la FIFA. Lo racconta un ritratto del New York Times, che riassume così il suo pensiero, con parole dello stesso Mamdani: “Sport e calcio vengono spesso descritti con il linguaggio della distrazione, momenti fugaci per dimenticare le preoccupazioni. Il calcio, per me, è al centro di come vedo il mondo”. Un’idea che avevamo già raccontato quando è diventato sindaco: contro il VAR, tifoso dell’Arsenal, e in sfida a FIFA e Trump sul caro biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mamdani, il sindaco tifoso che sfida la FIFA nella città del Mondiale: “Il calcio è al centro di come vedo il mondo”

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