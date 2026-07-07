Un bambino di 9 anni è deceduto questa mattina in un resort di Valle dell’Erica, nel nord della Sardegna. Il bambino si trovava sulla spiaggia con i genitori quando ha accusato un malore improvviso. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a rianimarlo. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei familiari.

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia nel nord della Sardegna. Un bambino di 9 anni è morto nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in un resort di Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura. Il piccolo, un turista norvegese arrivato in Italia insieme alla propria famiglia per trascorrere un periodo di vacanza, si trovava nei pressi della spiaggia di La Licciola quando avrebbe accusato un grave malore. La situazione è apparsa immediatamente critica, facendo scattare la macchina dei soccorsi. I tentativi disperati di salvargli la vita. Secondo le prime informazioni disponibili, il medico presente all’interno della struttura ricettiva è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure al bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Malore in spiaggia, muore bimbo di 9 anni: la tragedia davanti ai genitori

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TRAGEDIA IN SPIAGGIA: BIMBA DI 7 ANNI MUORE PER UN MALORE DAVANTI AI BAGNANTI. SHOCK A LICATA

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