Madre e figlia investite da un’auto a Torino | grave una 51enne

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 51 anni e sua figlia di 23 sono state investite da un’auto in corso Bramante a Torino lunedì sera. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori di Azienda Zero. La madre, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale, mentre la giovane ha subito lievi ferite. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

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Due donne, madre e figlia rispettivamente di 51 e 23 anni, s ono state investite da un’auto lunedì sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al Cto in codice rosso. Trasferimento al Cto, in codice giallo, anche per la 23enne.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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