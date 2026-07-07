Madame ha aperto il suo tour al Flowers Festival di Collegno, dopo aver iniziato con una data a Capannori. La cantante si è esibita ieri sera in Piemonte, portando il suo stile rap d’autore davanti al pubblico presente. La performance si è svolta in un contesto di festival musicale, coinvolgendo gli spettatori con il suo repertorio. La tournée proseguirà con altri appuntamenti nei principali festival italiani.

Dopo il successo della data zero a Capannori, il tour di Madame procede per i principali festival della penisola: ieri sera è stata la volta della prima tappa piemontese tenutasi a Collegno. Nella setlist del tour i brani del nuovo album, Disincanto, pubblicato lo scorso 17 aprile per Sugar Music e certificato disco d’oro. Il 19 giugno è uscito M’Ama Non M’Ama, nuovo singolo della cantautrice che, attraverso il gioco del “m’ama non m’ama”, non vuole attribuire necessariamente un significato alla canzone, che invece trova la sua forza nella spontaneità e nella carica emotiva, lasciando a chi l’ascolta la libertà di interpretarla secondo la propria sensibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madame porta il rap d’autore al Flowers Festival di Collegno (photogallery)

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