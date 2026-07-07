Una comunità piange la perdita di un giovane di 22 anni, morto in un incidente nella notte tra domenica e lunedì. La notizia ha portato a un lutto cittadino, con i funerali programmati per domani alle 10, partendo dalla Casa funeraria Ferrari di Polesella e con un corteo verso la chiesa parrocchiale di Ro Ferrarese. La giornata sarà dedicata a un ultimo saluto al ragazzo.

"Fai buon viaggio Matteo". L’ultimo commosso saluto a Matteo Fabbri di un’intera comunità dove è stato decretato il lutto cittadino. Domani alle 10 si terranno i funerali del giovane 22enne, deceduto dopo un incidente domenica notte, partendo dalla Casa funeraria Ferrari di Polesella, con incontro alle 10 alla chiesa parrocchiale di Ro Ferrarese. Un momento di profondo dolore per la famiglia, co papà Marco, mamma Anna e il fratello Alessandro, che hanno ricevuto una collettiva vicinanza e abbraccio da tutta la comunità di Ro Ferrarese e non solo. Dopo la santa messa il corteo con il feretro proseguirà per il cimitero locale di Ro Ferrarese. La sindaca del Comune di Riva del Po, Daniela Simoni, una volta appreso la data dei funerali, ha disposto il lutto cittadino per la mattinata di domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto cittadino per il giovane Fabbri: "Adesso fai buon viaggio Matteo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Papà fai buon viaggio”. Televisione in lutto, terribile perdita per l’amatissimo conduttoreIl mondo dello spettacolo si è trovato in lutto dopo l’annuncio della morte del padre del noto conduttore e comico.

Lutto per Beppe Braida, è morto il padre Ferdinando: “Ciao papà, fai buon viaggio”Il comico e conduttore torinese ha annunciato sui social la scomparsa del padre, che aveva recentemente festeggiato il 96° compleanno.

Temi più discussi: Lutto cittadino per i funerali di Camilla, Lorenzo e Riccardo; Ultimo saluto a Imprezzabile: a Milano e il lutto cittadino. Parroco: Ha fatto un gesto eroico; Imprezzabile, funerali il 2 luglio alle 11 a Corvetto. Duomo indisponibile; Lutto cittadino per il giovane Fabbri: Adesso fai buon viaggio Matteo.

Lutto cittadino per il giovane Fabbri: Adesso fai buon viaggio MatteoRiva del Po, il sindaco Daniela Simoni: Un forte abbraccio alla famiglia, un lutto che ha scosso tutti. Il funerale è previsto per domani: il feretro partirà da Polesella, alle 10 nella chiesa di Ro ... ilrestodelcarlino.it

Schio si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alberto e a don Francesco. Venerdì 3 luglio alle ore 18.30, presso il PalaRomare, la nostra comunità si riunirà per le esequie di Alberto e don Francesco. Sarà proclamato il lutto cittadino. Info tinyurl.com/2cfs5aj7 x.com

Maida proclama il lutto cittadino per la piccola Aurora, morta a due anni all’ospedale di CosenzaIl Comune di Maida ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali della piccola Aurora, la bambina di due anni deceduta ieri all’ospedale di Cosenza. Il sindaco e l’Amminis ... strettoweb.com

La famiglia dell'adolescente thailandese è in lutto mentre l'australiano accusato di omicidio dice che la morte era 'fuori dal mio controllo' reddit