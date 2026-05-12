Lutto per Beppe Braida è morto il padre Ferdinando | Ciao papà fai buon viaggio
Il comico e conduttore torinese ha annunciato sui social la scomparsa del padre, che aveva recentemente festeggiato il 96° compleanno. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, che hanno espresso condoglianze sui vari canali online. La perdita è stata comunicata dallo stesso artista, che ha scritto un messaggio di saluto rivolto al genitore. La famiglia si trova ora a gestire il lutto in privato.
Lutto per Beppe Braida. Il comico e conduttore torinese, volto storico di Zelig e Colorado, ha annunciato attraverso i propri canali social la scomparsa del padre Ferdinando, che aveva da poco compiuto 96 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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