L' uomo dai 7 capestri un altro bel Paul Newman in salsa western

L'UOMO DAI 7 CAPESTRI Con Paul Newman, Ava Gardner e Jacqueline Bisset. Regia di John Huston. Produzione USA 1972. Durata: 2 ore LA TRAMA La storia di Roy Bean detto "La legge ad ovest del Pecos" un bandito texano che s'improvvisò giudice di pace e per molti anni amministrò la giustizia con criteri molto personali in uno sperduto paesino del Texas. Innamorato di una cantante che non aveva mai visto morì in un incendio col suo nome sulle labbra PERCHE' VEDERLO Perché Paul Newman dopo Butch Cassidy e Billy the Kid aggiunge un altro bel ritratto alla galleria dei suoi personaggi del West. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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