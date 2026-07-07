L' uomo dai 7 capestri un altro bel Paul Newman in salsa western

Da liberoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'UOMO DAI 7 CAPESTRI   Con   Paul Newman, Ava  Gardner  e Jacqueline  Bisset. Regia    di John  Huston. Produzione  USA  1972. Durata: 2 ore LA  TRAMA La   storia  di  Roy Bean  detto  "La legge ad  ovest  del  Pecos"  un bandito texano che s'improvvisò   giudice di pace  e per molti  anni amministrò la  giustizia   con  criteri molto  personali in uno sperduto  paesino del Texas. Innamorato  di una  cantante  che  non   aveva  mai   visto  morì  in   un incendio  col  suo  nome  sulle labbra PERCHE' VEDERLO Perché Paul Newman  dopo Butch  Cassidy e   Billy the Kid  aggiunge  un  altro  bel  ritratto  alla galleria  dei  suoi  personaggi  del  West. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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